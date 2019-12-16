Ямальские депутаты хотят запретить смертельные увлечения школьников

Основными потребителями опасных веществ являются школьники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Заксобрания ЯНАО хотят запретить снюс (жевательный табак) и сниффинг (вдыхание газа из баллончиков для заправки зажигалок и т. д.) среди школьников. Вопросы поднимут на ближайшем заседании 19 декабря, сообщил «URA.RU» один из соавторов инициативы депутат Дмитрий Жаромских.

По его словам, в округе в 2019 году было зафиксировано девять случаев вдыхания паров газа несовершеннолетними, которые обошлись без летального исхода. «В 2018 году таких фактов было семь, в том числе два случая с летальным исходом», — отметил парламентарий. Он добавил, что употребление снюса также получилораспространение среди детей: «Это никотиносодержащие бестабачные леденцы. Они опасны тем, что каждый такой леденец содержит огромную дозу никотина — до 20 мг».

С рейдом по выявлению точек свободной продажи снюса в Новом Уренгое также вышел и депутат окружного Заксобрания Иван Вершинин. Соответствующее видео он опубликовал в своей группе в соцсети «ВКонтакте»: «В двух магазинах нам отказали, потребовали у Ильи (несовершеннолетний, который принимал участие в рейде — прим. ред.) паспорт. Но в очередном магазине без проблем продали». Депутат вызвал полицию, которая зафиксировала факт продажи снюса.

Данное вещество активно набирает популярность среди молодежи. По словам источников агентства, в городских чатах Салехарда прошли сообщения о том, что одну из школьниц поймали со снюсом. В начале декабря из-за снюса в реанимации оказалась девочка. Аналогичные случаи происходят по всей России.

Госдума в 2015 году приняла запрет на продажу снюса. Однако после этого производители заменили табак в пакетиках на экстракт никотина. Теперь этот продукт позиционируется как «бестабачные никотиновые смеси» и свободно продается в магазинах. Его также активно рекламируют известные блогеры.