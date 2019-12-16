Курганцы стали реже обращаться за содействием в центр занятости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Наибольшее число вакансий в Кургане по состоянию на 1 декабря были связаны со сферой строительства. Эти профессии оказались и самыми высокооплачиваемыми в городе.

Список наиболее востребованных профессий опубликован на официальном сайте муниципалитета. На начало месяца в Кургане было 200 вакансий помощника строительного рабочего, по 100 вакансий каменщика, старшего каменщика и строительного рабочего со средней зарплатой 80 тысяч рублей. Кроме того, было открыто 102 вакансии мастера строительных и монтажных работ со средней зарплатой 48 тысяч рублей (от 16 до 80 тысяч рублей).

Также в Кургане требовалось 149 водителей, которым предлагалась зарплата от 12972 (МРОТ с учетом уральского коэффициента) до 40 тысяч рублей и 147 вакансий продавца продовольственных товаров с зарплатой от 16 до 25,8 тысячи рублей. Одними из самых высокооплачиваемых оказались также профессии стрелка (средняя зарплата — 40 тысяч рублей), электрогазосварщика (32,3 тысячи рублей) и директора магазина (31,1 тысячи рублей).

По данным мэрии, уровень регистрируемой безработицы в Кургане на 1 декабря составил 0,84% от экономически активного населения (год назад — 1,09%). На учете в службе занятости состояли 1759 граждан, ищущих работу. В целом с начала года за содействием в трудоустройстве в центр занятости населения Кургана обращалось почти семь тысяч человек — это на 6,8% меньше, чем год назад (почти 7,5 тысячи человек).