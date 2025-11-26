Мэрия Кургана начала проверку в опеке после скандала на федеральном ТВ-шоу

В отношении начальника управления опеки Гусевой и ее подчиненной начата проверка Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кургане начали служебную проверку в отношении руководителя и сотрудника отдела опеки и попечительства, которых раскритиковали в шоу «Мужское и Женское» на Первом канале. На эфире житель Кургана Даниил Грицай заявил, что мать его 17-летней девушки Веры украла у дочери 10 миллионов рублей — выплаты после гибели отца. Озвученные на программе факты стали поводом для проверки в опеке, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии в ответ на запрос.

«С учетом озвученных в программе фактов Администрацией города Кургана проводится служебная проверка в отношении руководителя и сотрудника отдела опеки и попечительства департамента социальной политики Администрации города Кургана, по результатам, которой будут приняты соответствующие меры», — указано в ответе администрации города Кургана.

Вместе с тем, в мэрии уточнили, что комментарий сотрудников органов опеки и попечительства в программе «Мужское и женское» отражен не в полной мере. Упущена существенная часть информации, которая искажает ситуацию.

По обращению дочери участника СВО с информацией, что, мать без ее ведома потратила средства, которые достались ей от отца, и приобрела на них дом, в котором сегодня проживает со своим сожителем и другими детьми, органы опеки и попечительства незамедлительно выехали в семью, встретились с матерью. Мать со своей стороны говорила о том, что дом она приобрела на иные средства. Со счета дочери она снимала деньги только с ее согласия и тратила эти деньги исключительно на нее. Ни мать, ни дочь никаких подтверждающих документов по факту наличия/снятия с номинального счета денежных средств в опеку не предоставили.

Сведения о счетах и вкладах граждан относятся к банковской тайне. В силу закона органы опеки не имеют доступа к данной информации. Департамент социальной политики администрации города Кургана обеспокоен участившимися случаями бесконтрольного снятия с номинальных счетов денежных средств родителями или законными представителями без предварительного разрешения органа опеки и попечительства. В связи с этим было направлено обращение в УМВД России по городу Кургану с просьбой провести проверку: имел ли на самом деле факт незаконного снятия денежных средств. В настоящее время к ситуации подключился Следственный комитет.

На момент обращения мама и дочь вместе не проживали. С ребенком и матерью работали кризисные психологи по налаживанию детско-родительских отношений. Также семье разъяснено, что недопустимо самостоятельное проживание несовершеннолетнего отдельно от семьи. На сегодняшний день девочка проживает в месте с матерью. До совершеннолетия девочки опека будет сопровождать данную семью, подчеркнули в пресс-службе городской администрации.