Курганский кандидат в губернаторы решил работать в бане

Яков Сидоров принял неожиданное предложение мэра о трудоустройстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской городской думы Яков Сидоров, принимавший участие в выборах губернатора Зауралья в 2019 году, написал заявление о приеме на работу директором МУП «Бытовые услуги», которое отвечает за работу общественных бань. Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в мэрии.

«Сидоров написал заявление. Просит принять его на работу с 1 февраля 2020 года», — сообщила «URA.RU» начальник управления массовых коммуникаций и общественных отношений администрации Кургана Елена Бессонова. По ее словам, заявление передано главе города Андрею Потапову: «Но он готов принять Сидорова на работу в соответствии с действующим законодательством».

Предложение Сидорову возглавить «Бытовые услуги» Потапов озвучил на заседании городской думы 11 декабря после того, как депутат выступил со своими предложениями по развитию муниципальных бань. Сидоров в разговоре с «URA.RU» назвал это предложение неожиданным. Он посчитал его провокацией, но не исключил, что напишет заявление о трудоустройстве. Депутат признал, что недостаточно компетентен в этой области, но пообещал разобраться: «Как я понимаю, хуже мы уже не сделаем».

Сидоров также заявлял, что для трудоустройства в МУП ему необходимо приостановить статус адвоката и завершить судебные дела всех клиентов, которые к нему обратились ранее. Именно с этим связано его желание приступить к работе с февраля. Сдавать мандат депутата ему не придется.

Действующий директор МУП «Бытовые услуги» Алексей Теребенин, написал заявление об увольнении 10 декабря — через пять дней после трудоустройства. Он сменил на этом посту Александра Луценко, который возглавлял предприятие около полугода.