Тюменцам грозит срок за запуск фейерверков в Новый год

За запуск фейерверка в неположенном месте можно получить штраф до 3 тыс. рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За запуск фейерверков в новогоднюю ночь в не предназначенных для этого местах тюменцев ждет наказание вплоть до уголовной ответственности. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области. Запуск пиротехники в Тюмени официально разрешен на нескольких площадках, список которых будет опубликован на сайте администрации города ближе к Новому году.

«За нарушение правил пожарной безопасности во время запуска фейерверков тюменцев может ожидать наказание согласно статье 20.4 КоАП, которая подразумевает штраф от 2 до 3 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области. Однако там уточнили, что в случае, если фейерверк станет причиной травмы человека или порчи имущества, запустивший его может получить и уголовный срок.

Стоит отметить, что ночью 1 января 2019 года в Тюмени произошло два пожара, вызванных попавшими на балкон жилых квартир остатками фейерверков — на ул. Житкова и проезде Шаимском. Благодаря быстрой реакции пожарных никто не пострадал.