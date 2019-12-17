Boeing приостановил выпуск самого продаваемого самолета

В Boeing пока не говорят, когда собираются возобновить производство лайнеров семейства 737 MAX Фото: flickr.com/Nathan Walkowiak

Американская компания Boeing приостановила производство лайнеров 737 MAX. В сообщении на сайте корпорации говорится, что это решение будет действовать с января 2020 года.

«Boeing приостанавливает производство 737 MAX начиная с января, поскольку сертификация переносится на 2020 год», — цитирует сообщение компании агентство Nation News. Это решение позволит корпорации сосредоточиться на доставке уже готовых самолетов. При этом работники, которые задействованы в сборке самолетов модели MAX, сокращены не будут. Их направят на другие проекты.

Полеты лайнеров Boeing 737 MAX были приостановлены после двух катастроф. Одна из них была осенью 2018 года в Индонезии, пишет «Национальная служба новостей». Вторая — весной 2019-го в Эфиопии, напоминает телеканал 360. Среди причин аварий выделяют неполадки в работе одной из систем.

Boeing 737 MAX — самый продаваемый самолет в истории компании. На начало 2019 года число заказов на такие лайнеры уже превысило 2000 единиц по всему миру. Среди покупателей — крупнейшие авиакомпании мира, в том числе и российские.