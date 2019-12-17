Украинцы скупают недвижимость на главном курорте России

Граждане Украины занимают первое место среди иностранцев, покупающих недвижимость в Сочи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наибольшее число иностранцев, покупающих квартиры в Сочи, — граждане Украины. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на материалы риелторского агентства.

«По данным риелторов, на украинцев в Сочи приходится 29 процентов „иностранных“ продаж квартир», — пишет Lenta.ru. За украинцами расположились граждане Белоруссии — 25%, на третьем месте казахстанцы — они занимают 19% «иностранных» продаж квартир. Кроме них, сочинским жильем интересуются жители Абхазии (8% продаж), а также граждане США, Турции, Эстонии, Германии, Израиля и Китая.

Но если речь заходит не о квартирах, а о частных домах, то ситуация с тремя лидирующими позициями оказывается полностью противоположной — пьедестал между собой делят граждане Казахстана и Белоруссии с 26% продаж, далее идут граждане Украины с 19% международных сделок. При этом, по словам риэлторов, квартиры иностранцы покупают для личного пользования, тогда как дома покупаются для того, чтобы делать из них объекты туристического размещения.

Ранее эксперты составили рейтинг стоимости аренды недвижимости в курортных городах России. Так, самыми дорогими оказались квартиры в Ялте и Сочи, а дешевле всего снять квартиру можно в Туапсе и Евпатории, напоминает «Национальная служба новостей».