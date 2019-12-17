В Челябинске коммунальное ЧП вывело из строя школу

Коммунальщики устраняют последствия аварии (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Авария на теплосетях лишила тепла десять многоквартирных домов и гимназию №96 в Металлургическом районе Челябинска, сообщили «URA.RU» в администрации города. В образовательном учреждении также затопило технические помещения, в результате там, кроме отопления, исчезло и освещение.

Из-за прорыва труб вода попала в подвал и электрощитовую старого здания гимназии. Занимающихся там старшеклассников отпустили домой. Для учеников начальной школы, расположенной в новом здании, уроки продолжаются.

«Последствия аварии устраняются, 18 декабря учебный процесс возобновится в полном объеме», — заявили «URA.RU» в пресс-службе мэрии Челябинска.