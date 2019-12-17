16 декабря 2019
15 декабря 2019

В Челябинске коммунальное ЧП вывело из строя школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Устранение последствий коммунальной аварии. Курган, водопровод, замена труб, сварочные работы, комунальная авария, ремонтные работы, водоканал
Коммунальщики устраняют последствия аварии (фото из архива)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Авария на теплосетях лишила тепла десять многоквартирных домов и гимназию №96 в Металлургическом районе Челябинска, сообщили «URA.RU» в администрации города. В образовательном учреждении также затопило технические помещения, в результате там, кроме отопления, исчезло и освещение.

Из-за прорыва труб вода попала в подвал и электрощитовую старого здания гимназии. Занимающихся там старшеклассников отпустили домой. Для учеников начальной школы, расположенной в новом здании, уроки продолжаются.

«Последствия аварии устраняются, 18 декабря учебный процесс возобновится в полном объеме», — заявили «URA.RU» в пресс-службе мэрии Челябинска.

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