На Ямале создают суперпроект для уникальных детей

Правительство Ямала в начале 2020 года создаст окружной центр выявления и поддержки одаренных детей. Проект постановления был опубликован на сайте окружного правительства.
«Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет создать с 1 января 2020 года государственное казенное учреждение ЯНАО „Центр выявления и поддержки одаренных детей в Ямало-Ненецком автономном округе“», — говорится в документе. Также в постановлении указано, что учреждение создается в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Документ будет подписан губернатором Ямала Дмитрием Артюховым.
В пояснительной записке указано, что центр необходим для создания эффективной системы дополнительного образования детей. При этом штат нового учреждения пока ограничен 10 сотрудниками.
В пресс-службе окружного правительства «URA.RU» сообщили, что центр будет располагаться в здании ямальского многопрофильного колледжа (Салехард). «Штат еще не сформирован. Деятельность центра будет направлена на поддержку детей и молодежи с выдающимися способностями, содействие талантливым юным ямальцам в области искусств, естественных наук, физической культуры и спорта. Ежегодно около 300 одаренных ребят смогут проходить в нем обучение», — уточнили в правительстве.
Всего на базе учреждения планируется провести восемь образовательных смен. В профильных сменах предполагается участие 100 педагогов, из которых 40 — пройдут курсы переподготовки. К проведению образовательных смен и программ будут привлекаться научные сотрудники, тренеры-наставники, готовящие одаренных детей со всей страны.