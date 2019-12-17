16 декабря 2019
15 декабря 2019
14 декабря 2019
13 декабря 2019

На Ямале создают суперпроект для уникальных детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа. Курган, ребенок с телефоном
Новое учреждение для одаренных детей должно появиться в округе с 1 января 2020 годаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Национальные проекты

Правительство Ямала в начале 2020 года создаст окружной центр выявления и поддержки одаренных детей. Проект постановления был опубликован на сайте окружного правительства.

«Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет создать с 1 января 2020 года государственное казенное учреждение ЯНАО „Центр выявления и поддержки одаренных детей в Ямало-Ненецком автономном округе“», — говорится в документе. Также в постановлении указано, что учреждение создается в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Документ будет подписан губернатором Ямала Дмитрием Артюховым.

В пояснительной записке указано, что центр необходим для создания эффективной системы дополнительного образования детей. При этом штат нового учреждения пока ограничен 10 сотрудниками.

В пресс-службе окружного правительства «URA.RU» сообщили, что центр будет располагаться в здании ямальского многопрофильного колледжа (Салехард). «Штат еще не сформирован. Деятельность центра будет направлена на поддержку детей и молодежи с выдающимися способностями, содействие талантливым юным ямальцам в области искусств, естественных наук, физической культуры и спорта. Ежегодно около 300 одаренных ребят смогут проходить в нем обучение», — уточнили в правительстве.

Всего на базе учреждения планируется провести восемь образовательных смен. В профильных сменах предполагается участие 100 педагогов, из которых 40 — пройдут курсы переподготовки. К проведению образовательных смен и программ будут привлекаться научные сотрудники, тренеры-наставники, готовящие одаренных детей со всей страны.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...