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Курганский депутат объяснил, почему Зауралье не спасет присоединение к соседним областям

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальные проекты 2018-2024. Курган, муратов сергей, портрет, внимательность
Сергей Муратов высказался о перспективах ЗауральяФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской областной думы, председатель совета директоров «НПО «Курганприбор» Сергей Муратов спрогнозировал судьбу Зауралья в случае, если в регионе не будет серьезных экономических улучшений. По мнению депутата, ожидание вливаний от федерального центра закончится присоединением области к соседним регионам, передает корреспондент «URA.RU».

«Мы депрессивный регион, для федерального центра мы на самом дне. И если нам федеральный центр не поможет, мы будем по этому дну ползти. Ситуация может сложиться так, что мы доползем до финала», — отметил Муратов. Он высказал мнение, что для жителей Зауралья присоединение к другим регионам не принесет бонусов. «Мы останемся без областного университета, областной больницы», — перечислил депутат. Он напомнил, что у других уральских регионов хватает своих проблем. «Ни в одной семье я не видел приемных детей, которые жили бы не хуже, чем родные дети», — отметил Муратов.

По мнению депутата, зауральцам нужно самостоятельно трудиться в команде с губернатором Вадимом Шумковым, чтобы преобразить регион.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в июне 2019 года РБК со ссылкой на источники в Кремле и Зауралье сообщило о том, что Вадим Шумков выступил с инициативой о объединении Тюменской и Курганской областей. Эту информацию вскоре опровергли в правительстве Зауралья

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