Башкирские врачи пожаловались Путину на нехватку лекарств для детей

Врачи рассказали обо всех проблемах в башкирской детской больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Башкирские врачи обратились с анонимным письмом к Владимиру Путину. Сотрудники Республиканской детской клинической больницы Уфы пожаловались президенту на отсутствие препаратов, затянувшийся ремонт и нехватку среднего медперсонала.

В последние годы «больница непреклонно утрачивает свою роль в сплочении педиатрического сообщества, внедрении новых методов и тенденций в детском здравоохранении», приводит «Коммерсант» выдержки из письма. Врачи заявляют, что уровень медпомощи постоянно снижается, что они вынуждены использовать менее эффективные аналоги препаратов, которых тоже регулярно не хватает, как и различных средств, в том числе медицинских перчаток. В РДКБ переносят операции и не могут дать обезболивающее детям в реанимации.

Работники больницы утверждают, что оплата за выезды врачей на консультации производится из бюджета в пользу РДКБ и руководство само принимает решения об оплате труда, поэтому денег врачи часто не получают. В больнице не хватает медперсонала: в одном из отделений при 22 ставках есть только заведующий. При этом у главврача Рустэма Ахметшина есть 12 заместителей, а его методы управления «авторитарные».

Ранее работники этой больницы уже обращались к Путину с просьбой о помощи, после чего оттуда были уволены некоторые руководители. Однако авторам обращения тоже пришлось уйти.

В пресс-службе Республиканского профсоюза работников здравоохранения заявили, что запроса от работников больницы к ним не поступало. В минздраве Башкирии заявили, что проверят изложенные в письме факты.