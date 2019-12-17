«Водоканал» ответит за отравление почвы и рек Екатеринбурга

Крупнейший екатеринбургский МУП снова нарушил экологические законодательство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

МУП «Водоканал» превышает установленные нормативы сброса сточных вод в реки Исеть, Камышенка, в Верх-Исетское водохранилище. Соответствующие нарушения выявлены по итогам плановой выездной проверки, проведенной специалистами Росприроднадзора.

В отчете о проверке (есть в распоряжении «URA.RU») говорится, что муниципальное предприятие также нарушило правила эксплуатации шламонакопителя Западной фильтровальной станции. Это привело к сбросу вредных веществ и порче почв.

В общей сложности было выявлено три нарушения в области охраны и использования водных объектов, одно — в области охраны и использования земельных ресурсов, пять — в области охраны атмосферного воздуха, два — в сфере обращения с отходами.

По итогам проверки планируется привлечение к ответственности как самого предприятия, так и его руководителей. Также рассматривается вопрос о принуждении МУП «Водоканал» к выплате компенсаций за нанесенный окружающей среде ущерб.

В пресс-службе МУП «Водоканал» заявили, что комментарии пока являются преждевременными. Руководители предприятия не получили протоколы проведенных в ходе проверки исследований.

ЕМУП «Водоканал» ранее уже привлекалось к ответственности. Как сообщили «URA.RU» в свердловской облпрокуратуре, 4 декабря за нарушение требований к охране водных объектов (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ) руководство предприятия по постановлению природоохранного прокурора оштрафовано в общей сложности на 200 тысяч рублей.

В мае 2019 года вступил в силу обвинительный приговор бизнесменов Евгения Загуменова и Виталия Юдина. Они были обвиняемыми по делу о незаконном складировании осадков сточных вод МУП «Водоканал» с Южных очистных сооружений. Их показания легли в основу возбужденного в сентябре уголовного дела против первого вице-мэра Екатеринбурга Александра Ковальчика.