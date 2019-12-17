«Дочку» РЖД оштрафовали за песни Шатунова, Мадонны и Леди Гаги

Ответчик незаконно транслировал в вагонах песни известных исполнителей Фото: Анна Майорова © URA.RU

С дочерней компании РЖД будет взыскано более одного миллиона рублей за нелегальную трансляцию в поездах 57 песен российских и зарубежных исполнителей. «Федеральная пассажирская компания» уже пыталась обжаловать вынесенное Арбитражным судом Москвы решение, однако Девятый арбитражный апелляционный суд оставил его без изменения.

Иск к «дочке» РЖД подало Российское авторское общество (РАО) за незаконную трансляцию в поездах песен исполнителей. «В вагонах ФПК плацкартного типа неправомерно использовались музыкальные произведения, входящие в репертуар РАО», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на РАО. В том числе песни Юрия Шатунова, Мадонны и Lady Gaga.

При первом рассмотрении дела Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск, однако решение отменил вышестоящий суд по интеллектуальным правам. В последующем решении Арбитражный суд указал, что средства — 1 млн 140 тысяч рублей — взыскиваются не в пользу РАО, а в пользу правообладателей. В списке указаны 57 произведений, которые нелегально транслировались в поездах в период с 28 марта по 27 апреля, а также их исполнители, авторы музыки и слов и владельцы авторских прав — они и должны получить деньги от дочернего предприятия РЖД.