«Дочку» РЖД оштрафовали за песни Шатунова, Мадонны и Леди Гаги

С дочерней компании РЖД будет взыскано более одного миллиона рублей за нелегальную трансляцию в поездах 57 песен российских и зарубежных исполнителей. «Федеральная пассажирская компания» уже пыталась обжаловать вынесенное Арбитражным судом Москвы решение, однако Девятый арбитражный апелляционный суд оставил его без изменения.
Иск к «дочке» РЖД подало Российское авторское общество (РАО) за незаконную трансляцию в поездах песен исполнителей. «В вагонах ФПК плацкартного типа неправомерно использовались музыкальные произведения, входящие в репертуар РАО», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на РАО. В том числе песни Юрия Шатунова, Мадонны и Lady Gaga.
При первом рассмотрении дела Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск, однако решение отменил вышестоящий суд по интеллектуальным правам. В последующем решении Арбитражный суд указал, что средства — 1 млн 140 тысяч рублей — взыскиваются не в пользу РАО, а в пользу правообладателей. В списке указаны 57 произведений, которые нелегально транслировались в поездах в период с 28 марта по 27 апреля, а также их исполнители, авторы музыки и слов и владельцы авторских прав — они и должны получить деньги от дочернего предприятия РЖД.
Ранее стало известно, что ФПК оспорила решение суда, по которому должна была выплатить крупный штраф за нарушение исключительных прав на распространение контента. При этом компания не заключала лицензионный договор с РАО и не выплачивала правообладателям положенные вознаграждения за использование песен, напоминает