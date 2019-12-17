Курганские фермеры рассказали о главной опасности льготных кредитов

По данным Свердловскстата, в Курганской области идет снижение поголовья всех видов животных Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Зауральские фермеры не спешат брать льготные кредиты на развитие хозяйства. Цены на сырье низкие, а долги придется отдавать ежемесячно. Информацией с «URA.RU» поделилась предприниматель Анна (имя изменено).

«Почему фермеры уходят минус? Потому что не просчитывают риски. Когда прибыль надо вкладывать в развитие, им надо эти деньги отдавать — гасить кредит. Поэтому я их не беру», — поделилась Анна. Она также уточнила, что расходы будут на зарплату. Нужно создать рабочее место — одно на миллион рублей.

«Люди берут трактор и коров. Они только через полтора года начнут телиться. Литр молока в районе принимают по 11 рублей. Как окупить расходы?», — говорит Анна. При получении госденег, уточнила фермер, расходы проверяют восемь структур. При несоответствии трат — уголовная ответственность.

Животновод из Куртамыша Евгений говорит, тоже не торопится брать деньги под 3%. «Ставка минимальная, но риск остается. Нужен опыт. Деньги под „Агростартапы“ выдают новичкам. Их цель — продержаться пять лет и закрыться», — уточнил Евгений. Фермер Ермек Ахметов документы на кредит готовит. «На животноводство процент заманчивый», — пояснил Ахметов.

Руководитель аграрного комитета облдумы Владимир Остапенко сказал: «Кто-то идет с авантюрой, но кто-то серьезно. Успехов тем, кто вышел на эту стезю».

В департаменте АПК «URA.RU» прокомментировали, что для положительного решения при выдаче льготных кредитов учитывают наличие земли, заключения на строительство фермы, отсутствие долгов. «За невозврат кредита предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством», — добавили в департаменте.