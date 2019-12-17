В Перми инвалиду пришлось на руках подниматься по лестнице торгового центра «Товары Прикамья», оставив коляску. Администрация ТЦ связывает сложности с устаревшей архитектурой здания.
Фотографии опубликованы на странице «Народный Комиссар» в социальной сети «ВКонтакте». На снимках видно, что только первый пролет оборудован пандусом, правда, без перил. Чтобы подняться, мужчине пришлось оставить коляску и ползти на руках. Второй пролет и вовсе без пандуса.
«Такие пандусы делают, что колеса не влезают, либо такую крутую горку», — возмутились увиденным пользователи соцсети. В комментариях жители Перми отметили, что мест, которые не приспособлены для инвалидов, в городе много.
В администрации торгового центра заявили, что знают об этой проблеме. «Дело в том, что зданию уже 30 лет, и его архитектура устроена так, что даже с пандусами и перилами человеку понадобится дополнительная помощь», — рассказали 59.RU в администрации ТЦ. Там отметили, что всегда помогают покупателям подняться. Также в администрации заявили, что уже заказали новые перила.