Генпрокуратура проверит тюменское военное училище, в котором умер курсант

Тюменское военное училище может проверить генеральная прокуратура Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Тюменским высшим военно-инженерным училищем (ТВВИКУ) займется генеральная прокуратура. Родители умершего от менингита курсанта училища Михаила Баранова, не дождавшись ответа из военного училища, обратились к генеральному прокурору за помощью. Ответ из Москвы уже получен. Об этом «URA.RU» рассказал отец погибшего Станислав Баранов.

«Я еще месяц назад отправил запрос в военное училище, где учился мой сын. Из ТВВИКУ никто нам так и не ответил. Я решил не ждать и написал в генеральную прокуратуру письмо с просьбой провести комплексную проверку училища и его руководства. Ответ оттуда уже пришел. Письму присвоен номер и по нему идет работа», — рассказал он агентству.

Получить оперативный комментарий от руководства ТВВИКУ не удалось: на звонки редакции в приемной училища никто не ответил. В генеральную прокуратуру России направлен официальный запрос.

Ранее «URA.RU» писало о том, что родители Михаила Баранова обратились за разъяснениями о причинах смерти сына в Министерство обороны и к руководству училища, курсантом которого был погибший.

Курсант тюменского военного училища скончался от менингита 8 ноября. Незадолго до этого, он несколько раз обращался к своему командиру с жалобами на самочувствие, которые командованием были проигнорированы.