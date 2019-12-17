Скандал с реконструкцией главного стадиона в Челябинске стал поводом для уголовного дела

В Челябинске возбуждено уголовное дело по нарушению законодательства при реконструкции главного стадиона города, «Центральный». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Поводом для проверки, инициированной прокурором Челябинской области Виталием Лопиным, стали материалы «URA.RU».
Реконструкция (замена дренажной системы, подогрева и покрытия футбольного поля) оценивалась в 52 млн рублей, при этом 40 млн выделено из федерального бюджета. Когда дело дошло до монтажа покрытия, выяснилось, что оно не укладывается в требования техзадания. В итоге работы пришлось перенести на 2020 год.
После разразившегося скандала, директор «Центрального» Александр Алексеев уволился, а к делу подключилась прокуратура.
«Для оплаты стоимости искусственного покрытия ООО «Русэнергостой» выставлен акт, содержащий недостоверные сведения о поставке футбольного поля в соответствии с условиями контракта», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры области — Своими действиями коммерческая организация покушалась на хищение бюджетных денежных средств в сумме свыше 1 млн рублей».
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Получить комментарий «Русэнергостроя» не удалось.