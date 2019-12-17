16 декабря 2019

Мэр Екатеринбурга готовится к получению партбилета

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Высокинский после ночи подсчета голосов опроса. Екатеринбург, высокинский александр, портрет
Мэр Высокинский сегодня является сторонником «Единой России»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На первом официальном мероприятии свердловского регионального отделения «Единой России» в январе 2020 года пройдет торжественная церемония вручения партийного билета главе Екатеринбурга Александру Высокинскому. Об этом сообщил «URA.RU» осведомленный источник в партии.

«Да, мы готовимся к этому событию», — подтвердил «URA.RU» мэр. Ожидается, что глава Екатеринбурга будет прикреплен к ячейке «Единой России» по месту жительства, где будет платить партвзносы.

В сентябре 2018 года перед выдвижением кандидатом в мэры Высокинский написал заявление о вступлении в число сторонников «ЕР», которым является по сей день.

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