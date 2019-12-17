Депутат Шипулин оправдался за то, что вместо работы только ходит по кабинетам

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Пресс-конференция, посвященная подведению итогов довыборов в Государственную Думу РФ по Серовскому округу. Екатеринбург, шипулин антон, портрет
Антон Шипулин, что ему необходимы совещания, чтобы разбираться в проблемах не на поверхностном уровнеФото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат Госдумы РФ от Серовского одномандатного округа Антон Шипулин в своем Instagram-аккаунте ответил на критику в свой адрес. Подписчики депутата считают, что он не занимается реальными делами, а лишь ходит по кабинетам.

«Невозможно заниматься практическими делами, не обсудив их предварительно с коллегами, экспертами, специалистами, министрами», — написал Шипулин. Он отметил, что участие в различных совещаниях — это часть его нынешней работы. Также экс-биатлонист оправдался тем, что ему, необходимо их посещать, так как он является новичком среди депутатов.

Ранее депутат Госдумы провел прием граждан в 350 километрах от своего округа и не смог решить ни одной проблемы записавшихся.

Экс-биатлонист избрался на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу, которые прошли 8 сентября. В общей сложности депутат набрал 41,5% голосов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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