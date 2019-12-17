16 декабря 2019
15 декабря 2019
14 декабря 2019

В Югре назначен новый директор окружного департамента

© Служба новостей «URA.RU»
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Город зимой. Ханты-Мансийск, дом правительства хмао
Тереза Пономарева уже приступила к своим новым обязанностямФото: Алексей Андронов © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова назначила Терезу Пономареву новым директором департамента социального развития ХМАО. Об этом «URA.RU» сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

«Такое решение приняла губернатор по итогам общественного отбора, в котором приняли участие пять претендентов», — прокомментировали в депсвязей. До назначения на новую должность Пономарева работала первым заместителем директора в этом же департаменте. А ее общий стаж в сфере социальной защиты составляет 26 лет.

Ранее «URA.RU» сообщало о собеседовании с главой региона, которое прошли претенденты на должность директора департамента социального развития. Сама процедура общественного отбора кандидатов стартовала 14 октября. Кресло главы департамента освободилось после ухода Светланы Давиденко в сентябре.

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© Служба новостей «URA.RU»
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