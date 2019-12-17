Сенат США одобрил санкции против российского газа в Европе

Оборонный бюджет страны предусматривает санкции против российских газопроводов Фото: unsplash.com

Верхняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет, который предусматривает введение санкций против российского газопровода «Северный поток — 2».

«Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год», — передает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания на сайте верхней палаты. Теперь документ должен подписать президент Дональд Трамп, который уже выражал готовность поддержать решение сенаторов.

Согласованный проект оборонного бюджета США призван защитить энергетическую безопасность Европы путем введения санкций, связанных с российским газопроводом «Северный поток-2».

Проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубы должны пройти через территориальные или исключительные экономические зоны Дании, Швеции, Финляндии.