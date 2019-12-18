США из-за безденежья откажутся от участия в выставке, на которую претендовал Екатеринбург

Соединенные Штаты с большой долей вероятности не примут участие во Всемирной выставке Фото: Сергей Леонов © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбург претендует на "ЭКСПО 2025"

Участие делегации США во Всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае находится под вопросом из-за нерешенных проблем с финансированием. Американские власти пытаются урегулировать ситуацию, однако, по всей видимости, Соединенные Штаты вынуждены будут пропустить престижный форум, на проведение которого претендовал Екатеринбург.

«Неспособность комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса включить в закон об ассигнованиях двухпартийное предложение, которое бы позволило Госдепартаменту использовать средства для участия в „Экспо-2020“ в Дубае, это упущенная возможность для США», — цитирует ТАСС официальное заявление пресс-службы американского Госдепартамента.

Сейчас Госдеп намерен попытаться добиться выделения дополнительного финансирования от президента Дональда Трампа, так как участие во Всемирной выставке кажется внешнеполитическому ведомства хорошим шансом рассказать о достижениях США. Также профинансировать участие Америки в выставке теоретически могут и крупные западные бизнесмены и компании. Однако шансы на то, что США никак не будет представлено на «Экспо-2020», на данный момент крайне высоки.

«Экспо-2020» пройдет в Дубае с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года. На то, чтобы принять это мероприятие претендовал и Екатеринбург, однако заявка уральской столицы шесть лет назад потерпела поражение. А в 2018 году Екатеринбург не сумел получить право на проведение международной выставки «Экспо — 2025», уступив японской Осаке.