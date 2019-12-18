Москвичи массово избавляются от жилья, полученного по программе реновации

Москвичей не устраивают квартиры в новостройках Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жители Москвы, чьи дома попали под реновацию, в большинстве собираются продать полученные в новостройках квартиры. Их не устраивает район и тип дома, который им предлагается.

О том, что новая квартира точно будет продана заявляют 25% опрошенных социологами аналитического центра НАФИ, сообщают «Известия». 6% заявили, что хотят получить за свое жилье компенсацию и не переезжать в предложенную новостройку. 24% претендентов на новые квартиры пока не определились, что будут делать с недвижимостью и 45% согласились отметить новоселье в новом доме.

Как рассказала газете управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая, если москвичи собираются продавать квартиры, построенные в рамках реновации, то рынок недвижимости в столице существенно изменится. Сейчас на продажу выставлено порядка восьми тысяч квартир и апартаментов в новостройках, если новоселы решат продать жилье, то предложение на рынке вырастет до 84 тысяч квартир в новостройках.

Желание продать квартиру, построенную в рамках реновации, объяснимо, считает гендиректор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин. «Программа реновации не дает широкого выбора альтернатив. Жильцов может не устраивать район и тип дома, который им предлагается», — отметил строитель. Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим добавляет, что квартиры в хрущевках, которые сейчас попадают под снос, продают по цене 120—135 тысяч рублей за один квадратный метр. Средняя стоимость квадратного метра в уже сданных новостройках по реновации сейчас достигает 190—200 тысяч рублей.