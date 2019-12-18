Зеленский предложил Украине забыть о Севастополе

Владимир Зеленский предложил лишить Севастополь особого статуса Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

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Необходимо убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из конституции Украины. С таким предложением выступил президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский внес соответствующее предложение в Верховную раду. Отмечается, что в действующей редакции конституции Украины особым статусом обладают Киев и Севастополь, в новой редакции крымского города нет. «Такое ощущение, что наша власть уже не надеется увидеть Севастополь украинским», — прокомментировал решение Зеленского депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич, передает News.ru .

Ранее глава президентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко рассказал, что особый статус регионов Донбасса также не упоминается в данном законопроекте. По мнению политика, в таком унитарном государстве, как Украина, законом не предусмотрено наименование отдельных регионов особым статусом.