Журналист указал на разницу во внешнем виде Уиткоффа на встрече с РФ и Украиной

Уиткофф публично рассказывал о красивой прогулке по Москве Фото: Anna Moneymaker - Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на переговорах в Москве выглядел более собранным и доброжелательным, чем на контактах с украинскими представителями несколькими днями ранее во Флориде. На это обратил внимание корреспондент Financial Times Кристофер Миллер.

«Стив Уиткофф, сидя напротив (президента России Владимира) Путина: широко улыбается, выбрит начисто, внимательный», — написал Миллер в X. Он также описал встречу Уиткоффа с украинцами, которая прошла 30 ноября в Майами (штат Флорида). Журналист отметил, что Уиткофф был «небритым и неопрятным», вел себя предельно серьезно, избегал зрительного контакта и не улыбался, сидя напротив представителей Украины.

Кроме того, Миллер указал, что Уиткофф публично делился положительными впечатлениями от пребывания в российской столице. Спецпосланник рассказывал о «красивой прогулке» по Москве и выражал восхищение городом.

