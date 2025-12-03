Журналист указал на разницу во внешнем виде Уиткоффа на встрече с РФ и Украиной
Уиткофф публично рассказывал о красивой прогулке по Москве
Фото: Anna Moneymaker - Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на переговорах в Москве выглядел более собранным и доброжелательным, чем на контактах с украинскими представителями несколькими днями ранее во Флориде. На это обратил внимание корреспондент Financial Times Кристофер Миллер.
«Стив Уиткофф, сидя напротив (президента России Владимира) Путина: широко улыбается, выбрит начисто, внимательный», — написал Миллер в X. Он также описал встречу Уиткоффа с украинцами, которая прошла 30 ноября в Майами (штат Флорида). Журналист отметил, что Уиткофф был «небритым и неопрятным», вел себя предельно серьезно, избегал зрительного контакта и не улыбался, сидя напротив представителей Украины.
Кроме того, Миллер указал, что Уиткофф публично делился положительными впечатлениями от пребывания в российской столице. Спецпосланник рассказывал о «красивой прогулке» по Москве и выражал восхищение городом.
В Москве 2 декабря прошли переговоры Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, советником Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась около пяти часов. Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон договорились не раскрывать содержание состоявшихся переговоров. Вместе с тем он уточнил, что в ходе беседы стороны обсудили несколько возможных подходов к мирному урегулированию, в том числе затрагивающих территориальные вопросы, и пришли к соглашению о необходимости поддержания дальнейших контактов. Ушаков также сообщил, что Путин через Уиткоффа и Кушнера передал Дональду Трампу привет и наилучшие пожелания.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Понятно03 декабря 2025 13:51Его так вкусно накормили и выгуляли..