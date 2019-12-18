В Челябинской области на улице нашли застреленного убийцу

По предварительным данным, убитый получил заряд картечи в спину Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В городе Троицке (Челябинская область) на улице застрелили убийцу-рецидивиста, сообщили «URA.RU» источники в правоохранительных органах. Тело было обнаружено вечером 17 декабря.

«Труп нашли около шести часов вечера, возле дома №19 по улице Автодромной. Ранее мужчина был судим за убийство и причинение смерти по неосторожности, на момент смерти нигде не работал, — рассказал собеседник. — Предварительно причина смерти — огнестрельное ранение в спину. Выстрел был сделан из гладкоствольного ружья или обреза».

«Тело мужчины 66 лет было найдено на обочине дороги. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.