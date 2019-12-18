Успенская на съемках травмировалась шваброй

У Любови Успенской ушиб Любовь Успенская, Instagram

Певица Любовь Успенская травмировала себя во время съемок клипа на песню «Люба всегда права». Об этом артистка рассказала после съемок телеканалу «Муз ТВ».

Изображая уборщицу, артистка во время мытья пола по неосторожности резко дернула швабру на себя и ударила себя в бок. «Я так старательно мыла полы шваброй, что задела ребро», — приводит ее слова портал «Утро.ру». Отмечается, что у Успенской всего лишь ушиб.

Ранее Любовь Успенская рассказала, что ждет Новый год и связывает с ним надежды на лучшее и в здоровье, и в творчестве. Праздник певица планирует отмечать дома. К артистке приедет брат из Канады и друзья из Лос-Анджелеса, передает портал «Дни.ру».