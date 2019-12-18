17 декабря 2019

УГМК наняла танк, чтобы вытащить экскаваторы, утонувшие при прокладке трамвайной линии. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскаваторы, провалившиеся в озеро Лебяжье. Екатеринбург
К счастью, военные пошли навстречуФото: Анна Майорова © URA.RU

На помочь экскаваторам, утонувшим в озере при строительстве трамвайной линии Екатеринбург — Верхняя Пышма, пришла армейская техника. Чтобы вытащить один из экскаваторов из глубокой ямы, задействовали бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-1 на базе танка Т-72. Операция по спасению экскаватора проходит сегодня, 18 декабря.

Технику у военных заказала ПСК «Базис» — строительная организация, выполняющая работы по прокладке трамвайной ветки по заказу АО «Инженерно-строительный центр УГМК». Строители обратились в управление Центрального военного округа с просьбой о помощи — военные не отказали. «Работы планируется завершить в течение дня», — сообщил «URA.RU» один из строителей.

«В связи со сложной ситуацией, сложившейся на участке реконструкции путепровода на границе Екатеринбурга и Верхней Пышмы, к командованию ЦВО обратились с просьбой оказать помощь в подъеме экскаватора, застрявшего в заболоченной местности реконструируемого участка. На место была отправлена инженерная машина БРЭМ-1. Работы планируется завершить в течение дня», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе округа Центрального военного округа.

УГМК наняло танк вытащить экскаваторы утонувшие при строительстве трамвайной ветки
На помощь экскаваторам пришла тяжелая военная техника
Фото: читатели «URA.RU»
УГМК наняло танк вытащить экскаваторы утонувшие при строительстве трамвайной ветки
Фото: читатели «URA.RU»

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© Служба новостей «URA.RU»
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