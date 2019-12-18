Челябинские элиты рвут связи с экс-мэром Тефтелевым и депутатом-взяточником

Владимир Мякуш (слева) анонсировал приостановку членства в «Единой России» Евгения Тефтелева (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

«Единая Россия» избавится от экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева и депутата Сергея Селещука, «засветившихся» в громком коррупционном скандале. На место последнего в городской думе уже подобрали кандидата, сообщили «URA.RU» источники в партии власти.

«На заседании президиума регионального отделения, назначенного на 18 декабря, мы должны исключить из партии Селещука. Он уже признал, что дал взятку. Членство в партии Тефтелева будет приостановлено на время следствия. Все согласно уставу», — подтвердил «URA.RU» лидер южноуральских единороссов Владимир Мякуш.

«Селещук сам сдаст мандат депутата Курчатовского райсовета и, соответственно, гордумы, куда был делегирован от района. В районе объявят довыборы, а в гордуму отправят экс-спикера райсовета Вячеслава Ершова», — рассказал «URA.RU» еще один собеседник в партийных кругах.

Мякуш пояснил «URA.RU», что вопрос о мандате Селещука решается на уровне райсовета. В райсовете сообщили, что сессия состоится 25 декабря, и пока вопрос о Селещуке в повестке не значится. Ершов сказал «URA.RU», что не владеет информацией о возможных перестановках. Телефон Селещука не отвечает.

11 декабря Тефтелев был задержан сотрудниками ФСБ в собственном коттедже. Одновременно чекисты и следователи СКР пришли к бывшему начальнику управления капстроительства мэрии Челябинска Евгению Пашкову и депутату челябинской гордумы Сергею Селещуку. По версии следствия, он дал «откат» Тефтелеву с контракта на 700 млн рублей на возведение школы в челябинском микрорайоне Парковый.