В ХМАО ищут директора фитнес-клуба, который закрыл его на ремонт и исчез с деньгами клиентов

Клиенты фитнес-клуба так и не смогли вернуть назад свои деньги после его закрытия Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Клиенты фитнес-клуба «Кинетика» из Ханты-Мансийска собираются подать коллективный иск в суд на руководство спортцентра из-за невыполненных перед ними обязательств. Об этом «URA.RU» сообщила одна из посетительниц.

«Сначала появилось объявление о закрытии на один месяц на ремонт, а потом пришло письмо от директора, где говорится о том, что клуб закрывается. Деньги за неиспользованное время посещения нам никто не вернул», — рассказала девушка. Она также добавила, что годовой абонемент в «Кинетику» стоил 25 тысяч рублей.

В своем письме клиентам руководитель фитнес-клуба Татьяна Городских сложившуюся ситуацию объясняла тем, что у нее «отжали» спортинвентарь и она находится в судебном процессе по этому поводу. Конкретных сроков по возвращению денег женщина не обозначила. Связаться с ней корреспонденту «URA.RU» не удалось. На этом месте сейчас работает новый фитнес-клуб, однако его менеджер сообщил журналисту агентства, что никакой связи между ними нет.

По информации клиентов «Кинетики» всего было выдано около полутора тысяч абонементов. Сейчас посетители пытаются найти контакты друг друга для того, чтобы обратиться в суд. В пресс-службе УМВД ХМАО корреспонденту «URA.RU» пообещали позже предоставить информацию о том, поступали ли заявления на сложившуюся ситуацию в полицию Ханты-Мансийска.