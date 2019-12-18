Пермский чиновник, лишенный прав за пьяную езду, обвинил полицию во лжи

Начальник ИГЖН, пойманный пьяным за рулем заявил, что его оболгали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник инспекции госжилнадзора (ИГЖН) Пермского края Александр Евсюков, лишенный прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, обвинил полицию во лжи. В среду, 18 декабря, стало известно, что решением мирового судьи Мотовилихинского района Перми Евсюков оштрафован на 30 тыс рублей и лишен водительских прав на срок 1 год 6 месяцев. В пресс-службе ГУ МВД по пермскому краю «URA.RU» пояснили, что чиновник совершил правонарушение 19 октября.

«Водитель автомобиля „Рено Дастер“ находился за рулем с признаками алкогольного опьянения (запах изо рта, нарушение речи). От прохождения медосвидетельствования отказался. В отношении нарушителя было возбуждено административное дело по статье „невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медосвидетельствования“ (ч 1 ст 12.26 КоАП РФ)», — указали в краевом главке.

В пресс-службе инспекции агентству сообщили, что вина чиновника не доказана. «Александр Евсюков исполнял свои служебные обязанности в течение нескольких часов и возвратился домой только ночью около 1:00. По пути домой был остановлен сотрудниками ДПС. От медицинского освидетельствования отказался. Факт езды в нетрезвом виде не установлен и не доказан», — сообщили в ИГЖН.

В надзорном ведомстве добавили, что в тот вечер Евсюков выехал к месту происшествия, связанного со взрывом автомобиля у жилого дома «для оказания помощи правоохранительным органам». До этого он находился дома вместе со своей семьей. В пресс-службе краевого главка «URA.RU» заявили, что прокомментируют информацию позже.