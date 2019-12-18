Дмитрий Левинский арестован на два месяца Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Экс-начальник управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский арестован. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU» из зала суда.

Следователь просил суд рассмотреть ходатайство об аресте экс-главе УКСа в закрытом режиме. «Отказать в ходатайстве следователя о проведении слушания в закрытом режиме», — сообщил судья свердловского районного суда Перми Валерий Слобожанин. После было заявлено, что Левинский арестован на два месяца, то есть до 16 февраля 2020 года.

Левинскому было предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он не признал вину и заявил, что ему предлагали сдать руководителей. По данным следствия, злоумышленники при строительстве зоопарка похитили не менее 129 миллионов рублей. В отношении Левинского также возбуждено уголовное дело Следственным комитетом по ст 293 УК РФ (халатность). По этому делу у него изъят загранпаспорт.

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU