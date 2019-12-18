Экс-глава «дочки» пермского минстроя заявил, что ему предлагали сдать руководителей следствию

Дмитрий Левинский не признает вину Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Экс-начальник управления капитального строительства Пермского края Дмитрий Левинский заявил, что следствие ему предлагало дать показания на своих руководителей. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU» из зала суда, где обвиняемому избирают меру пресечения.

«Я не признаю вину, мне предлагали сделку со следствием и дать показания на своих руководителей», — заявил Левинский. Защита обвиняемого настаивает на том, что все обвинения строится на показаниях Ильи Козырева — руководителя проекта «РЖД строй», которого арестовали два дня назад.

Следствие просит избрать Левинскому меру пресечения в виде ареста, предъявив обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Заявляет о том, что к преступлению причастны иные должностные лица из УКСа (структур правительства Прикамья). По данным следствия, злоумышленники при строительстве зоопарка похитили не менее 129 миллионов рублей.