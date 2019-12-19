В самом богатом регионе России сливают бензин из автомобилей

От воришек чаще страдают владельцы машин, баки которых не запираются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Волна краж бензина прокатилась по ямальским муниципалитетам, однако уголовные дела на воришек не заводятся. Пока жители ЯНАО жалуются на ситуацию в социальных сетях, в полиции поясняют: в большинстве случаях речь идет о мелких кражах, которые являются административными правонарушениями.

Очередное сообщение о краже появилось 18 декабря в группе «Нетипичный Ноябрьск» «ВКонтакте». «Совсем туго живется, что бенз сливать начали? — написал анонимный автор, ставший очевидцем происшествия. — Неужто пару соток нету?»

Комментаторы указали, что воровство бензина из баков стало уже обычным на Ямале. В ряде случаев, чтобы предотвратить хищения, ямальцам приходится полагаться на видеонаблюдение, либо дежурить ночью в машине.

При этом в полиции уточняют: в большинстве случаев автовладельцы либо сами не обращаются в органы правопорядка, либо масштаб хищения в каждом конкретном случае оказывается недостаточным для возбуждения уголовного дела. «За последние три месяца заявлений от граждан о кражах топлива в размерах, достаточных для возбуждения уголовного дела по статье 158 УК РФ „кража“ в полицию не поступало», — рассказали в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

Мелкие хищения проходят как административные правонарушения. Статистику по ним в короткий срок получить невозможно — требуются запросы в информационных системах МВД.

Ранее об уже порядком подзабытом виде преступного промысла сообщали жители Лабытнанги и Нового Уренгоя. Ямальцы, чтобы не стать жертвами воришек, стали обзаводиться запирающимися на замок крышками бензобаков либо предпочитают оставлять припаркованное авто с почти пустым баком — чтобы была возможность доехать до ближайшей парковки.