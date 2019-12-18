В пермской колонии, где пытали заключенного, произошла первая отставка

Начальник скандальной ИК-9 уволен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В пермской колонии избили и изнасиловали осужденного

Начальник скандальной исправительной колонии №9 Соликамска (Пермский край) Салим Абдурахманов уволен. Об этом сообщил основатель правозащитного сайта Gulagu.net Владимир Осечкин. Правозащитник разместил в соцсетях официальный ответ прокуратуры Пермского края. В нем говорится о проверке, которую провел надзорный орган после самоубийства в ИК-9 осужденного Ивана Жужгова. Инцидент произошел 15 октября этого года.

«В настоящее время начальник ФКУ ИК-9 Салим Абдурахманов из органов уголовно-исполнительной системы уволен. Мера ответственности начальника колонии в смерти осужденного Жужгова будет оценена в ходе расследования уголовного дела. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье „доведение до самоубийства“ (ст 110 УК РФ)», — говорится в ответе прокуратуры. Всего, по данным надзорного органа, за последние два года в колонии произошло три самоубийства. В пресс-службе управления ФСИН по Пермскому краю на звонок корреспондента «URA.RU» не ответили.

Ранее сообщалось, что Жужгов свел счеты с жизнью, не выдержав издевательств и унижений. По информации Осечкина, осужденного принуждали работать «по 12 часов сутки 7 дней в неделю», и угрожали изнасилованием. После этого стало известно, что Абдурахманова отстранили от должности. Кроме того должности лишились замначальника колонии Сергей Пантелеев, глава оперативного отдела Евгений Паршаков и его заместитель Анатолий Вотяков.

Соликамская колония №9 приобрела скандальную славу в сентябре этого года, когда был избит и изнасилован бывший осужденный Дмитрий Сергеев. После этого случая в колонии начались проверки, были возбуждены уголовные дела, а в управлении ФСИН по Пермскому краю сменили руководителя.