Максим Галкин установил в своем замке дверь, украшенную иконами. ВИДЕО

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
По словам Максима Галкина, он не любит выставлять роскошь напоказФото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущий Максим Галкин продемонстрировал новую дверь для своего замка. Внутренняя сторона двери отделана эмалями XVII века с изображением страстей Христовых. Видеопрезентацию Галкин опубликовал в своем профиле в Instagram, отметив, что ему удалось сделать дверь, которая соответствует замку.

«Это уменьшенная копия „Райских Врат“ Лоренцо Гиберти, которые стоят во Флорентийском баптистерии», — рассказал Максим Галкин. В создании двери ему помог художник Артем Степанян. Для создания двери они взяли уже существующие образцы французской бронзы, украшенной полудрагоценными камнями: аметистами, бирюзой, сердоликом и небольшими гранатами. Обрамление рамок с изображением библейских сюжетов покрыто сусальным золотом.

При этом в начале видео Галкин заявил, что не является любителем кичиться и выставлять роскошь напоказ. Все, чем он делится с подписчиками в соцсети, в том числе новая дверь замка, демонстрируется с целью показать то, чем шоумен реально восхищается.

Ранее Галкин показал своим подписчикам 15-метровую елку, которую он посадил на своем участке, напоминает «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
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