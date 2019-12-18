У Киркорова забирают квартиру за долги в сотни тысяч евро

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Похороны Юлии Началовой. Москва, киркоров филипп
Певцу придется отдать московскую квартиру со всей бытовой техникой на торгиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский артист Филипп Киркоров будет вынужден передать свою дорогую московскую квартиру в пользу латвийского банка, которому он должен 779 тысяч евро. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы.

«Согласно решению суда, взысканию подлежит заложенное имущество по договору ипотечного кредита. С молотка пойдёт квартира Киркорова стоимостью 193 миллиона 257 тысяч рублей», — сообщает Life.ru. В общую сумму задолженности также вошли штрафы и проценты по договору о кредите, который певец заключил с банком.

Сообщается также, что помимо квартиры на торги отправят всю бытовую технику, которая в ней находится, — кофемашину, четыре кондиционера и духовку.

Ранее телеканал 360 рассказал, как выглядит роскошный вагон, в котором Киркоров ездит на гастроли.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Культура Мода Дом Происшествия Музыка Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...