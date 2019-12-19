В США приняли решение по импичменту Дональду Трампу

Дональда Трампа могут отстранить от должности президента уже через пару месяцев Фото: pixabay.com / Pixabay License

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу. Слушания по данному вопросу продолжались более 11 часов.

«Конгрессмены признали Трампа виновным в злоупотреблении властью — обвинение поддержали 226 человек при необходимых 216 голосах. Позже состоится голосование по признанию его виновным в препятствовании работе конгресса», — пишет РИА «Новости». Решение Палаты представителей должен теперь утвердить Сенат. Однако даже в случае, если это произойдет, Трамп должен будет предстать перед судом (это, как предполагается, случится в феврале) и лишь после этого у демократов появится шанс добиться его отстранения от должности главы государства.

Сам президент отрицает все обвинения. «Это нападение на Америку и нападение на Республиканскую партию», — написал он в твиттере вскоре после начала слушаний в Палате представителей.

Основанием для импичмента стал разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он якобы требовал начать расследование против Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, уточняет RT. Именно в этом демократы усматривают «нарушение целостности выборов». Начать официальную процедуру импичмента Трампа ранее призвал член палаты представителей конгресса США Джон Льюис. Также начало процедуры импичмента публично поддержал и Джо Байден. В итоге официальная процедура отстранения Трампа от должности стартовала в конце сентября.

Импичмент — особый порядок реализации ответственности высших должностных лиц в некоторых государствах с республиканской формой правления. Импичмент предусматривается для главы государства на случай совершения им государственной измены или покушения на конституцию.