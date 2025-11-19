Логотип РИА URA.RU
Половина продаваемых китайских авто в России будет местной сборки

19 ноября 2025 в 12:09
Большая часть китайских автомобилей, которые собираются в России - марки Haval

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В декабре половина китайских легковых автомобилей будет собрана в России. Это следует из данных «Газпромбанк Автолизинга».

«Примерно 50% проданных в декабре китайских легковых автомобилей в РФ, вероятно, будут российской сборки», — указано в материале газеты «Коммерсант», которая приводит данные. Отмечается, что уже по итогам октября доля таких автомобилей уже составляет 43% (34,5 тыс. штук).

Самыми продаваемыми китайскими автомобилями местной сборки стали авто марки Haval. Из 26,1 тысячи штук в России были собраны 24,2 тысячи (93%). Следом идут Chery (4,1 тыс. или 63%), и Voyah (1,4 тыс. или 87%).

Рост доли автомобилей китайской сборки в России может быть связан с изменениями в правилах расчета утильсбора, которые направлены на стимулирование локализации производства. Власти стремятся сделать импорт дороже, а внутреннее производство — дешевле, предлагая вычеты тем китайским производителям, которые будут собирать автомобили в РФ. При этом компании из КНР осторожничают из-за риска вторичных санкций, но тенденция к увеличению доли местной сборки все же сохраняется.

