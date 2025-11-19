Половина продаваемых китайских авто в России будет местной сборки

Большая часть китайских автомобилей, которые собираются в России - марки Haval Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В декабре половина китайских легковых автомобилей будет собрана в России. Это следует из данных «Газпромбанк Автолизинга».

«Примерно 50% проданных в декабре китайских легковых автомобилей в РФ, вероятно, будут российской сборки», — указано в материале газеты «Коммерсант», которая приводит данные. Отмечается, что уже по итогам октября доля таких автомобилей уже составляет 43% (34,5 тыс. штук).

Самыми продаваемыми китайскими автомобилями местной сборки стали авто марки Haval. Из 26,1 тысячи штук в России были собраны 24,2 тысячи (93%). Следом идут Chery (4,1 тыс. или 63%), и Voyah (1,4 тыс. или 87%).

Продолжение после рекламы