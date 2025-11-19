Захарова обвинила ЕС в связях с коррупцией Миндича
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Европейские политики были вовлечены в коррупционные схемы, которые возглавлял украинский бизнесмен и «кошелек» украинского президента Владимира Зеленского Тимур Миндич. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова подчеркнула, что европейские политики не могли не знать о схемах и были их частью. «Они что, вы думаете, не знали? Они все в схемах этих. Если [глава Еврокомиссии] Урсула [фон дер Ляйен] закупала вакцины для Европейского Союза по СМС, не проводя эти сделки ни через одни верификационные механизмы, вы считаете, у нее были какие-то иллюзии относительно ситуации на Украине или киевского режима? Они же в этих схемах и участвовали», — заявила Мария Захарова в беседе с радио Sputnik.
Так официальный представитель МИД РФ отреагировала на публикации о том, что Европа якобы возмутилась коррупцией на Украине. Ранее независимые от офиса Зеленского антикоррупционные органы объявили о проведении операции «Мидас», которая выявила коррупцию в энергетическом секторе страны на сумму около 100 миллионов долларов. Прошли обыски у Миндича, отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции (на момент расследуемых событий он занимал пост министра энергетики) Германа Галущенко, в компании «Энергоатом» и по другим адресам.
