Захарова обвинила ЕС в связях с коррупцией Миндича

Мария Захарова подчеркнула, что европейские политики не могли не знать о схемах и были их частью. «Они что, вы думаете, не знали? Они все в схемах этих. Если [глава Еврокомиссии] Урсула [фон дер Ляйен] закупала вакцины для Европейского Союза по СМС, не проводя эти сделки ни через одни верификационные механизмы, вы считаете, у нее были какие-то иллюзии относительно ситуации на Украине или киевского режима? Они же в этих схемах и участвовали», — заявила Мария Захарова в беседе с радио Sputnik.