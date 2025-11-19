В России попросили приравнять готовую еду в магазинах к общепиту
В некоторых торговых сетях встречаются пункты приема пищи, указано в материале
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Правила работы предприятий общественного питания и торговых сетей, которые продают готовую еду, должны быть равны. Такая инициатива была направлена председателю Госдумы Вячеславу Володину от Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО).
«Мы убеждены, что „готовая еда“, реализуемая в торговых залах, по сути является продукцией общественного питания», — указано в письме. Его приводит РБК.
Причиной возмущения рестораторов стало то, что торговые сети оказывают такие же услуги, что и предприятия общественного питания. Иногда даже встречаются места для приема пищи в магазинах. Однако нормы и требования к ресторанам и кафе строже. Это создает неравные условия для ведения бизнеса.
