В России попросили приравнять готовую еду в магазинах к общепиту

19 ноября 2025 в 11:54
В некоторых торговых сетях встречаются пункты приема пищи, указано в материале

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правила работы предприятий общественного питания и торговых сетей, которые продают готовую еду, должны быть равны. Такая инициатива была направлена председателю Госдумы Вячеславу Володину от Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО).

«Мы убеждены, что „готовая еда“, реализуемая в торговых залах, по сути является продукцией общественного питания», — указано в письме. Его приводит РБК.

Причиной возмущения рестораторов стало то, что торговые сети оказывают такие же услуги, что и предприятия общественного питания. Иногда даже встречаются места для приема пищи в магазинах. Однако нормы и требования к ресторанам и кафе строже. Это создает неравные условия для ведения бизнеса.

Инициатива ФРиО возникла на фоне участившихся случаев массового отравления. Ранее поступала информация о том, что в Госдуму планируют внести законопроект, запретить производство и фасовку готовой еды в магазинах, у которых истекает срок годности. Об этом сообщало RT.

