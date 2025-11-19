Белоусов поручил составить рейтинг регионов по цифровой поддержке бойцов СВО

В РФ упрощают получение мер поддержки для участников спецоперации Фото: Илья Московец © URA.RU

В России разработают рейтинг, который оценит эффективность предоставления мер соцподдержки ветеранам СВО в регионах. Соответствующее поручение дал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Эти меры связаны с усиленной цифровизацией, ускорением и упрощением обеспечения поддержки для участников боевых действий.

«Даю поручение разработать рейтинг регионов по количеству мер поддержки и по их участию в доведении мер этих мер поддержки до получателей через цифровые сервисы и технологии и через МФЦ», — сказал Андрей Белоусов на совещании, его слова передает пресс-служба Минобороны РФ. Глава ведомства подчеркнул, что без участия регионов цифровизация и упрощение мер по оказанию поддержки ветеранам, которая сейчас идет полным ходом, не будет завершена. При этом существуют регионы, рискующие не внедрить новую систему.

Белоусов провел совещание с главой Минцифры РФ Максутом Шадаевым, замглавы Минэкономразвития Алексея Херсонцева, а также глав субъектов России и представителей власти. Темой совещания стало ускорение и упрощение предоставления мер соцподдержки участникам спецоперации.

Продолжение после рекламы

Для ветеранов СВО разрабатывается упрощенное получение мер поддержки через «Госуслуги» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Работа по предоставлению льгот ведется совместными усилиями Минобороны, Минцифры и Минэкономразвития, все усилия направлены на цифровизацию и комплексное предоставление поддержки ветеранам, отметил Белоусов. По его словам, упор делается на то, чтобы человек мог получить все соответствующие меры за одно посещение МФЦ или через портал «Госуслуги». «Сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд», — подчеркнул министр обороны.

В настоящее время разрабатывается специальный сервис, благодаря которому участники СВО смогут получить как федеральные, так и региональные и муниципальные меры поддержки «в один клик». С помощью нового сервиса уже сформировано более 600 тысяч справок менее чем за полгода. На «Госуслугах» создан отдельный раздел с информацией обо всех мерах соцпомощи. 11 федеральных мер выделены в ускоренный режим предоставления и, в некоторых случаях, — в беззаявительный. «Вместе с субъектами РФ мы работаем над тем, чтобы все меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей были доступны на Госуслугах в электронном виде», — отметил Максут Шадаев.