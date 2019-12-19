Омбудсмен Югры придумала, как помочь семьям, которые задолжали властям миллионы рублей из-за ипотеки

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова предлагает региональному правительству разработать меры финансовой поддержки для семей, которые вынуждены возвращать «Ипотечному агентству Югры» полученные ранее деньги. Речь идет о компенсациях при оплате процентной ставки по программе льготной ипотеки. О своей инициативе «URA.RU» рассказала сама омбудсмен.
«Таких людей можно приравнять к семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Поскольку они вынуждены продолжать платить кредиты за жилье, а параллельно теперь еще и возвращать по решениям судов полученные от „Ипотечного агентства Югры“ деньги. Соответственно для них можно разработать специальные меры финансовой поддержки из бюджета», — считает Стребкова.
Она также добавила, что уже в конце января планирует получить обратную связь от правительства ХМАО и начать обсуждать уже конкретные параметры финансовой помощи вместе с семьями, которые оказались в подобной ситуации.
Сами югорчане пока к такому повороту событий относятся скептически. «Обо всех этих планах мы слышим уже с весны. Но никакой конкретики пока так и не прозвучало. С нами начинают идти на контакт только, когда кто-нибудь из активистов начинает вести речь о голодовке или других протестных акциях», — поделился мнением житель ХМАО, вынужденный возвращать «Ипотечному агентству Югры» деньги.
Ранее «URA.RU» уже сообщало, что претензии возникли к тем участникам льготных жилищных программ на ипотеку, кто на момент подачи заявки имел в собственности недвижимость. Теперь югорчане должны вернуть в региональный бюджет деньги. Речь идет о суммах в районе миллиона рублей.