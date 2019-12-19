Жители аварийного села на Ямале, которое хотят ликвидировать, поделились планами

Вопрос о расселении села с почти двухтысячным населением встал после закрытия в Газ-Сале всех предприятий Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Большинство жителей (85%) Газ-Сале, чей жилфонд изношен на 80%, хотят переехать из села в другие населенные пункты. Фаворитом в опросе мнения ямальцев стал Новый Уренгой. Данные исследования предоставила пресс-служба администрации Тазовского района.

О желании дальше проживать в Газ-Сале заявили 6% опрошенных. 9% пока не определились с решением — покинуть село или остаться в нем жить. Исследование проходило методом поквартирного обхода в течение полугода. Северяне также указали свои предпочтения по варианту переезда.

«Лидером потенциального места проживания стал Новый Уренгой — 28% опрошенных. 21% участников опроса желают переехать в райцентр (поселок Тазовский). 20% — хотят переехать, но пока не определились с местом проживания. 12% хотят переехать в Тюмень и другие города Тюменской области. 4% указали иные населенные пункты России», — уточнили в мэрии.

Глава Тазовского района Василий Паршаков уточнил, что не удивлен итогами голосования, которые касаются возможного места переезда. «Новый Уренгой — быстро развивающийся город на Ямале для жителей Тазовского района является главным транспортным узлом с кардинально другими социально-экономическими параметрами», — отметил мэр.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время общения с ямальцами заявил о намерении приехать в село и лично пообщаться с жителями. Он добавил, что в случае расселения жителей Газ-Сале, власти будут опираться на принцип полной справедливости.

Вопрос о расселении села с почти двухтысячным населением встал после закрытия в Газ-Сале всех предприятий. При этом жилой фонд в селе изношен на 80%, а большинство жителей являются бюджетниками.