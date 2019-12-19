18 декабря 2019
17 декабря 2019
16 декабря 2019

В правительстве Прикамья появился новый министр

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства по программам среднего профессионального образования. Пермь, предложение, поддержка правительства
Павел Заргарян назначен министром по контрактной системе в сфере госзакупок Пермского краяФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Павел Заргарян назначен министром по регулированию контрактной системы в сфере госзакупок Пермского края. До этого он работал в статусе исполняющего обязанности главы министерства.

«С 19 декабря министром по регулированию контрактной системы в сфере госзакупок Пермского края назначен Павел Заргарян», — сообщает «Новый компаньон». Заргарян с конца июня 2019 года работал в статусе исполняющего обязанности министра, сменив на этом посту Льва Гершанока.

До того, как Заргарян возглавил министерство госзакупок Прикамья, он работал в этом же министерстве заместителем Гершанока. Заргарян 1982 года рождения, сообщается, что он учился в Московском государственном университете имени Ломоносова.

В пресс-службе правительства Пермского края информацию обещали «URA.RU» уточнить информацию о назначении Загаряна и предоставить комментарий позднее.

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