В правительстве Прикамья появился новый министр

Павел Заргарян назначен министром по регулированию контрактной системы в сфере госзакупок Пермского края. До этого он работал в статусе исполняющего обязанности главы министерства.
«С 19 декабря министром по регулированию контрактной системы в сфере госзакупок Пермского края назначен Павел Заргарян», — сообщает «Новый компаньон». Заргарян с конца июня 2019 года работал в статусе исполняющего обязанности министра, сменив на этом посту Льва Гершанока.
До того, как Заргарян возглавил министерство госзакупок Прикамья, он работал в этом же министерстве заместителем Гершанока. Заргарян 1982 года рождения, сообщается, что он учился в Московском государственном университете имени Ломоносова.
В пресс-службе правительства Пермского края информацию обещали «URA.RU» уточнить информацию о назначении Загаряна и предоставить комментарий позднее.