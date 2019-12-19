На Урале мэра заставили отказаться от суда с депутатом, мешавшим повысить ей зарплату

Глава Верхнего Уфалея Вера Ускова 19 декабря отозвала 100-тысячный иск к депутату горсобрания Евгению Савельеву, который голосовал против повышения ей зарплаты после вмешательства региональных властей. Об этом «URA.RU» сообщил высокопоставленный источник в правительстве Челябинской области.
«Здравый смысл восторжествовал. Считаем, что это резонансное разбирательство было бессмысленным и Вера Николаевна (Ускова — ред.) приняла верное решение», — пояснил собеседник.
«Да, я отозвала иск», — сообщила «URA.RU» сама Ускова, которая еще вечером 18 декабря намерена была продолжать процесс. Савельев назвал решение Усковой эмоциональным. «Я-то был не против сходить в суд и поговорить с ней, но вряд ли это нужно местной власти и кому-либо еще. Поэтому глава поступила правильно», — заявил «URA.RU» депутат.
В конце октября Савельев проголосовал против индексации зарплаты главе проблемного города наряду с прочими муниципальными служащими, объяснив это некомпетентностью и провалами в работе мэра. Также он напомнил о скандале с жильцами аварийного дома на улице Ленина, 21а. Когда они отказались переезжать из разваливающегося дома в квартиры на окраине и без ремонта, местная соцзащита пригрозила изъять у них детей. Губернатору области Алексею Текслеру пришлось гасить конфликт, отправив в год специальную комиссию.
Ускова сочла публикацию Савельева в соцсетях оскорбительной и через суд потребовала защиты чести и достоинства, потребовав у Савельева 100-тысячной компенсации. В правительстве области рекомендовали ей прекратить тяжбу.