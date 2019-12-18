Перед визитом замгенпрокурора в уральском городе спешно гасят скандал между мэром и депутатом

Мэр Вера Ускова через суд требует защиты от народного избранника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главе Верхнего Уфалея Вере Усковой настоятельно посоветуют отозвать 100-тысячный иск к депутату городского собрания Евгению Савельеву, который голосовал против повышения ей зарплаты. Об этом сообщил «URA.RU» высокопоставленный источник в правительстве области.

«Мы будем рекомендовать госпоже Усковой отозвать из суда заявление. Инцидент получил слишком большой негативный резонанс, происходящее бросает тень на имидж власти всех уровней, — заявил собеседник „URA.RU“. — Не исключено, что вопрос всплывет во время завтрашнего визита в город замгенпрокурора в УрФО».

30 октября Савельев отказался проголосовать за повышение «пакетом» зарплаты сотрудников мэрии на 4,3%, предложив сделать исключение для главы города. «Убеждён, мы, депутаты, не имеем сегодня морального права повышать зарплату главы округа даже на один рубль. С сентября, в Уфалее произошли две масштабные коммунальные аварии, во время которых глава округа врала, отмалчивалась и показала свою беспомощность как управленец, — публично объяснил он свою позицию в соцсетях. — Поэтому я не поддержал это решение, выступил и проголосовал против него».

По данным «URA.RU», Ускова через суд требует взыскать с Савельева 100 тыс. рублей компенсации. «Мы живем в правовом государстве, и каждый человек имеет право на защиту чести и достоинства. Сумма, заявленная в иске, абсолютно не имеет отношения к этому делу. Иных комментариев не будет», — заявила «URA.RU» она сама. Комментарий Савельева оперативно получить не удалось. Суд назначен на 24 декабря