Носов отправил чиновников считать белье в больницах Колымы

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Визит врио губернатора Магаданской области Сергея Носова в Нижний Тагил. Свердловская область, носов сергей, портрет
Сергей Носов призвал министров подписаться на него в InstagramФото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Магаданской области, бывший вице-губернатор Свердловской области Сергей Носов призвал чиновников пересчитать количество белья в больницах региона. С таким поручением Носов выступил на заседании правительства.

По словам губернатора, у него на странице в Instagram жители региона пожаловались на недостаток постельного белья, хамское отношение медиков, неправильные диагнозы и лечение. «Прямо сегодня проводите инвентаризацию. Пересчитайте комплекты постельного белья прямо сейчас. Мы будем проверять все сигналы в социальных сетях от людей», — цитирует Носова MagadanMedia.ru.

Также глава Колымы поручил всем министрам подписаться на его аккаунт в Instagram, чтобы мгновенно реагировать на сообщения жителей. «Мы можем построить новый роддом, много чего еще сделать. Но если мы не изменим отношения к людям, ничего не изменится», — заключил политик.

Сергей Носов — уроженец Магнитогорска. Он был назначен на должность губернатора Магаданской области 13 сентября 2018 года. До этого, с 2012 года он возглавлял Нижний Тагил, напоминает RT. Также с июля по октябрь 2012 года он занимал пост вице-губернатора Свердловской области, пишет агентство Nation News.

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