Экс-губернатор Прикамья показал, как развернул бизнес в Великобритании

Экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов начал поставки своего вина Château Capion в Великобританию с южных территорий. Он опубликовал пост в Instagram, где показал географию поставок своей алкогольной продукции в рестораны Соединенного Королевства.
«Потихоньку Château Capion осваивает территорию Королевства. Это самая сложная работа винодела. На нее уходят десятилетия», — написал Чиркунов в Instagram. На опубликованной карте видно, что основные точки поставок вина находятся преимущественно в южной части Великобритании, включая Лондон.
Экс-глава Прикамья запустил электронную площадку «DDWine» по поставкам вина в Великобританию в конце октября. Предполагалось, что вина от не самых известных производителей Франции, Италии, Португалии, Чили, Австралии и Грузии рестораторы будут заказывать напрямую через эту площадку.
Чиркунов возглавлял Прикамье с 2005 по 2012 год, став первым губернатором Пермского края после объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. В середине девяностых, после работы торговым представителем в Швейцарии, он начал взаимодействие с ГК «ЭКС», а через три года возглавил холдинг. С 2014 года экс-глава Прикамья живет во Франции и занимается виноделием. В Перми у него есть сеть продуктовых магазинов «Семья», одноименный гипермаркет и ряд других объектов недвижимости, включая ЦУМ.