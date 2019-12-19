Здание колледжа давно требует ремонта Фото: «URA.RU»

Сотрудники колледжа искусств города Краснотурьинска (Свердловская область) написали коллективное заявление в прокуратуру. В нем они обвинили директора колледжа Ольгу Мананникову в финансовых злоупотреблениях. В частности, в заявлении говорится о том, что Мананникова якобы произвольно выплачивает премии приближенным. Кроме того, заявители утверждают, что директор требует от них возврата полученных премий.

«Преподавателям начисляют премию, заранее предупреждая, что они должны будут ее вернуть директору. Таким образом, она решает сразу две проблемы для себя: выполняет „Дорожную карту“ по средней заработной плате у преподавателей и имеет деньги для своих нужд. При этом не предоставляет никакой отчетности об их использовании», — сказано в заявлении.

Ранее преподаватели колледжа обратились к своему непосредственному руководству — в министерство культуры Свердловской области. «Приезжала министр Светлана Учайкина. Она посмотрела на то, что у нас творится, и в курсе сложившейся напряженной ситуации», — рассказали «URA.RU» в колледже.

Редакция «URA.RU» попыталась связаться с Ольгой Мананниковой, но ее телефон не отвечает. В министерстве культуры Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию в Краснотурьинске позже.

Фото: «URA.RU»

Фото: «URA.RU»